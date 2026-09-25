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TMC चुनाव-चिह्न विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी अंतिम फैसले की समयसीमा

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TMC चुनाव-चिह्न विवाद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 9:18 AM IST

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तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न जोड़ा घास फूल को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वह इस विवाद पर अंतिम फैसला कब तक लेगा. कोर्ट ने आयोग से फैसले की समयसीमा की जानकारी देने को कहा है. बेंच ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी है, जिसमें TMC के मूल नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है. सुनवाई के दौरान बेंच ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू से पूछा कि आयोग इस विवाद पर अंतिम निर्णय लेने में कितना समय लेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि आयोग मामले की सुनवाई तेजी से कर सकता है और जरूरत पड़ने पर लगातार सुनवाई करके सबूत और गवाहों को रिकॉर्ड कर अंतिम फैसला ले सकता है. वहीं, ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए इस समय चुनाव पर रोक लगाने की मांग करना संभव नहीं है। सिब्बल ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई.  

तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न जोड़ा घास फूल को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वह इस विवाद पर अंतिम फैसला कब तक लेगा. कोर्ट ने आयोग से फैसले की समयसीमा की जानकारी देने को कहा है. बेंच ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी है, जिसमें TMC के मूल नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है. सुनवाई के दौरान बेंच ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू से पूछा कि आयोग इस विवाद पर अंतिम निर्णय लेने में कितना समय लेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि आयोग मामले की सुनवाई तेजी से कर सकता है और जरूरत पड़ने पर लगातार सुनवाई करके सबूत और गवाहों को रिकॉर्ड कर अंतिम फैसला ले सकता है. वहीं, ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए इस समय चुनाव पर रोक लगाने की मांग करना संभव नहीं है। सिब्बल ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई.  

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