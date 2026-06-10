पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है. ममता बनर्जी की करीबी मानी जाने वाली राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ-साथ पार्टी भी छोड़ दी है. इस्तीफे के बाद उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन उनकी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के साथ मुलाकात की तस्वीर ने राजनीतिक अटकलों को तेज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, सुष्मिता देव जल्द भाजपा में शामिल हो सकती हैं. इससे पहले भी टीएमसी के कई सांसद और विधायक पार्टी से अलग हो चुके हैं. लगातार हो रही बगावत ने पार्टी नेतृत्व और संगठनात्मक मजबूती को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.