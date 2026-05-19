पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को बड़ा झटका लगा है. टीएमसी के मुताबिक, फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है. फाल्टा में 21 मई को फिर से वोटिंग होगी. टीएमसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी को खान के इस फैसले की जानकारी मिली है, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हमें पता चला है कि जहांगीर खान ने फाल्टा में पुन: चुनाव न लड़ने का फैसला किया है." मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण 24 परगना के फाल्टा में अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई पोलिंग एजेंट नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने भाग जाने का फैसला किया. फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव का आदेश दिया गया था. इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान हुआ था. जिसके बाद बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के आरोप लगे थे.