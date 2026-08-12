नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई. जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के पास से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल हुए. जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ी, दक्षिणी दिल्ली की सड़कों पर देशभक्ति का रंग गहराता चला गया. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि तिरंगा देश के गौरव और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है. वहीं भाजपा जिला दक्षिणी दिल्ली की अध्यक्ष माया सिंह बिष्ट ने कहा कि तिरंगा यात्रा का मकसद लोगों के बीच राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और आजादी के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है.