तीन नन्हें शावकों संग चहलकदमी करती दिखी बाघिन, देखें वीडियो
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 5:45 PM IST
बहराइच : जनपद में कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग में गिरिजापुरी पेट्रोल पंप के पास एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ सड़क पर चहलकदमी करती दिखी, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने और कॉम्बिंग बढ़ाने की मांग की है, जबकि डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बारिश के चलते वन्यजीवों के बाहर आने की बात कहते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. वहीं, वाहनों पर सवार लोगों ने वाहन खड़ा कर इस नजारे को कमरे में कैद कर लिया. करीब 2 मिनट बाद बाघिन अपने शावकों संग जंगल की ओर चली गई. देखिए वीडियो...
बहराइच : जनपद में कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग में गिरिजापुरी पेट्रोल पंप के पास एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ सड़क पर चहलकदमी करती दिखी, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने और कॉम्बिंग बढ़ाने की मांग की है, जबकि डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बारिश के चलते वन्यजीवों के बाहर आने की बात कहते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. वहीं, वाहनों पर सवार लोगों ने वाहन खड़ा कर इस नजारे को कमरे में कैद कर लिया. करीब 2 मिनट बाद बाघिन अपने शावकों संग जंगल की ओर चली गई. देखिए वीडियो...