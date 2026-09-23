कॉर्बेट से राजाजी नेशनल पार्क भेजे जाएंगे 5 और बाघ; NTCA से मिली मंजूरी, जानें क्या है पूरा प्लान
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 23, 2026 at 3:40 PM IST
उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. कॉर्बेट नेशनल पार्क से 5 और बाघों को राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट करने की तैयारी है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने ट्रांसलोकेशन के इस दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 1 नर और 4 मादा बाघों को राजाजी भेजा जाएगा.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला के मुताबिक, इस बार उन इलाकों से बाघों का चयन किया जाएगा जो इंसानी बस्तियों के करीब हैं, ताकि इंसानों और जानवरों के बीच टकराव का जोखिम कम हो सके. बता दें कि इससे पहले 2020 में पहले चरण के तहत 5 बाघों को राजाजी भेजा गया था.
उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. कॉर्बेट नेशनल पार्क से 5 और बाघों को राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट करने की तैयारी है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने ट्रांसलोकेशन के इस दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 1 नर और 4 मादा बाघों को राजाजी भेजा जाएगा.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला के मुताबिक, इस बार उन इलाकों से बाघों का चयन किया जाएगा जो इंसानी बस्तियों के करीब हैं, ताकि इंसानों और जानवरों के बीच टकराव का जोखिम कम हो सके. बता दें कि इससे पहले 2020 में पहले चरण के तहत 5 बाघों को राजाजी भेजा गया था.