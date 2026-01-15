नर्मदापुरम : तवानगर क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब धन्यवाद तिराहे से करीब तीन किलोमीटर अंदर बंजारी माई के पास सड़क पर टाइगर घूमता नजर आया. यह घटना सुबह लगभग 9:25 बजे की बताई जा रही है. सड़क से गुजर रहे राहगीरों और वाहन चालकों ने बाघ को खुलेआम सड़क पर टहलते देखा, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाघ सड़क किनारे मौजूद एक गाय पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान वहां से गुजर रही गाड़ियों के चालकों ने लगातार हॉर्न बजाए, जिससे बाघ घबरा गया और शिकार किए बिना ही पास के जंगल की ओर चला गया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल जरूर बन गया. तवानगर में पदस्थ फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि यह इलाका बाघदेव बीट के अंतर्गत आता है, जहां पहले भी वन्यजीवों की आवाजाही देखी जाती रही है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया. हालांकि, सड़क और झाड़ियों की स्थिति के कारण बाघ के फुटमार्क नहीं मिल सके. वन विभाग द्वारा क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है.