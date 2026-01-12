बुरहानपुर : नेपानगर तहसील क्षेत्र में असीरगढ़-नेपानगर रोड से गुजर रहे लोगों तब होश उड़ गए जब सड़क किनारे उन्हें आंखें चमकती नजर आईं. अंधेरी रात में चमकती आंखों को देख वाहन चालक ने कार रोकी और सोचा कि कोई बड़ा जानवर है. इसी दौरान जब उसके कैमरे पर टाइगर नजर आया तो सभी को होश उड़ गए. टाइगर भी कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर पलट कर वापस लौट गया. इस दौरान वाहन चालक ने क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को सतर्क करने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. बाघ के मूवमेंट की ये घटना नेपानगर और असीरगढ़ के बीच की बताई जा रही है, यह मार्ग जंगल क्षेत्र से होकर गुजरता है. हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने बयान दिया है, वन विभाग ने कहा वायरल वीडियो नेपानगर क्षेत्र का है या नहीं इसकी वन विभाग पुष्टि नहीं करता. फिर भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है. वन विभाग के नेपानगर एसडीओ विक्रम सिंह सुल्या ने कहा, '' वीडियो नेपानगर क्षेत्र का नहीं लग रहा है. वन विभाग इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.''