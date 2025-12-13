गुजरात के छोटा उदेपुर के जंगली इलाके में बाघ की मौजूदगी की खबर मिली है.. वन विभाग ने फॉरेस्ट एरिया में बाघ के पैरों के निशान मिलने की पुष्टि की है. उदयपुर के डीसीएफ रूपक सोलंकी के मुताबिक, छोटा उदेपुर के रतनमहल जंगल में बाघों की मौजूदगी की पुष्टि हो गई है. रतनमहल जंगल का इलाका दाहोद रेंज के पास और छोटा उदेपुर के केवड़ी रेंज के पीछे है. वहां बाघ लगातार मौजूद रहते हैं.

गुजरात के छोटा उदेपुर का जंगली इलाका मध्यप्रदेश के रेंज एरिया में आता है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मध्यप्रदेश के जंगल से बाघ दाहोद जिले में आ गया और फिर वहां से छोटा उदेपुर के जंगली इलाके में आया. वन विभाग की पेट्रोलिंग टीमें इलाके में बाघों की मौजूदगी का पता लगा रही हैं.