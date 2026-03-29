प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के जरिए सभी लोगों से अपील की कि, वे पश्चिम एशिया में चल रहे भयंकर युद्ध के कारण पैदा हो रही चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट हों. मोदी ने ये भी कहा कि वह खाड़ी देशों के बहुत आभारी हैं. जिन्होंने वहां रहने और काम करने वाले 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान की है. पीएम मोदी ने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है. वे ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों का प्रमुख केंद्र है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सामूहिक ताकत के बल पर इस कठिन परिस्थिति से पार पा लेगा.उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह हमने हमेशा पिछली मुश्किलों का सामना किया है देश के 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक ताकत से इस बार भी हम इन मुश्किल हालात से बड़ी कामयाबी के साथ निपटेंगे.