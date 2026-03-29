ETV Bharat / Videos

मन की बात के जरिए पीएम मोदी ने की सभी से एकजुट होने की अपील, कहा- जंग की वजह से मुश्किल हालात - MAN KI BAAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पीएम मोदी ने की सभी से एकजुट होने की अपील (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के जरिए सभी लोगों से अपील की कि,  वे पश्चिम एशिया में चल रहे भयंकर युद्ध के कारण पैदा हो रही चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट हों. मोदी ने ये भी कहा कि वह खाड़ी देशों के बहुत आभारी हैं. जिन्होंने वहां रहने और काम करने वाले 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान की है. पीएम मोदी ने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है. वे ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों का प्रमुख केंद्र है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सामूहिक ताकत के बल पर इस कठिन परिस्थिति से पार पा लेगा.उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह हमने हमेशा पिछली मुश्किलों का सामना किया है देश के 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक ताकत से इस बार भी हम इन मुश्किल हालात से बड़ी कामयाबी के साथ निपटेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के जरिए सभी लोगों से अपील की कि,  वे पश्चिम एशिया में चल रहे भयंकर युद्ध के कारण पैदा हो रही चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट हों. मोदी ने ये भी कहा कि वह खाड़ी देशों के बहुत आभारी हैं. जिन्होंने वहां रहने और काम करने वाले 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान की है. पीएम मोदी ने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है. वे ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों का प्रमुख केंद्र है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सामूहिक ताकत के बल पर इस कठिन परिस्थिति से पार पा लेगा.उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह हमने हमेशा पिछली मुश्किलों का सामना किया है देश के 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक ताकत से इस बार भी हम इन मुश्किल हालात से बड़ी कामयाबी के साथ निपटेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN KI BAAT
PM MODI
IRAN WAR
ENERGY CRISIS
MAN KI BAAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बिधाननगर सीट के ज्यादातर मतदाता संतुष्ट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: बिधाननगर सीट के ज्यादातर मतदाता संतुष्ट, फिर भी थोड़े-बहुत विकास की जरूरत

March 28, 2026 at 11:01 PM IST
ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला

ईरान पर हमले का 29वां दिन: ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला, अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे गिरने से 5 भारतीय घायल

March 28, 2026 at 11:01 PM IST
ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की 'चार्जशीट'

ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की 'चार्जशीट', प्रदेश में घुसपैठ, हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप, TMC का पलटवार

March 28, 2026 at 10:21 PM IST
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले, विकसित यूपी का प्रतीक बनेगा ये एयरपोर्ट

March 28, 2026 at 7:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.