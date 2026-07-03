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गाजा में 3 साल का संघर्ष, 73 हजार मौतें; युद्धविराम के बाद भी इजरायली हमले जारी, मारे गए 1053 फिलिस्तीनी - GAZA WAR CASUALTIES

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गाजा में 3 साल का संघर्ष (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 10:33 PM IST

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इजरायल और गाजा के बीच जारी संघर्ष को करीब-करीब 1000 दिन हो गए हैं. 7 अक्टूबर 2023 से दोनों देशों के बीच शुरू हुआ युद्ध सीजफायर यानी युद्धविराम के बाद भी जारी है. वैसे तो इस युद्ध की शुरुआत फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास की ओर से की गई थी लेकिन, जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता गया, गाजा की हालत खराब होती गई. जून 2026 तक इजरायली हमलों में 73,000 फिलिस्तीनी मारे गए. इनमें 20,000 बच्चे भी शामिल हैं. अक्टूबर 2025 में युद्धविराम की घोषणा के बाद भी इजरायल चुप नहीं बैठा है. उसने 3,465 बार युद्धविराम का उल्लंघन करके ताबड़तोड़ हमले किए. इसमें 265 बच्चों के साथ 1,053 फिलिस्तीनियों की मौत हुई. संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ ने इसको लेकर चिंता जताई है.

इजरायल और गाजा के बीच जारी संघर्ष को करीब-करीब 1000 दिन हो गए हैं. 7 अक्टूबर 2023 से दोनों देशों के बीच शुरू हुआ युद्ध सीजफायर यानी युद्धविराम के बाद भी जारी है. वैसे तो इस युद्ध की शुरुआत फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास की ओर से की गई थी लेकिन, जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता गया, गाजा की हालत खराब होती गई. जून 2026 तक इजरायली हमलों में 73,000 फिलिस्तीनी मारे गए. इनमें 20,000 बच्चे भी शामिल हैं. अक्टूबर 2025 में युद्धविराम की घोषणा के बाद भी इजरायल चुप नहीं बैठा है. उसने 3,465 बार युद्धविराम का उल्लंघन करके ताबड़तोड़ हमले किए. इसमें 265 बच्चों के साथ 1,053 फिलिस्तीनियों की मौत हुई. संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ ने इसको लेकर चिंता जताई है.

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