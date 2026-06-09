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जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से तीन मजदूरों की मौत, 5 गंभीर घायल - JAIPUR FIRE

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जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 6:40 PM IST

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 राजस्थान की राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान थाना इलाके में मंगलवार को एक फटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग की घटना में तीन मजदूरों की मौत हो गई, वहीं पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. करीब 80 से 90% गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी में बर्न वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है. जयपुर कलेक्टर संदेश नायक समेत एडीएम और सिविल डिफेंस के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे. सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा के मुताबिक मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. खोह नागोरियान थाना इलाके में आयशा नगर तलाई क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग काफी भीषण थी. आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. पुलिस की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची. फैक्ट्री के अंदर मजदूर के फंसे होने की आशंका को देखते हुए सिविल डिफेंस कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. हादसे में तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, पांच मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बर्न वार्ड में उनका इलाज शुरू कर दिया गया है. पटाखा फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के स्पष्ट कारणों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

 राजस्थान की राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान थाना इलाके में मंगलवार को एक फटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग की घटना में तीन मजदूरों की मौत हो गई, वहीं पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. करीब 80 से 90% गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी में बर्न वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है. जयपुर कलेक्टर संदेश नायक समेत एडीएम और सिविल डिफेंस के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे. सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा के मुताबिक मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. खोह नागोरियान थाना इलाके में आयशा नगर तलाई क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग काफी भीषण थी. आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. पुलिस की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची. फैक्ट्री के अंदर मजदूर के फंसे होने की आशंका को देखते हुए सिविल डिफेंस कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. हादसे में तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, पांच मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बर्न वार्ड में उनका इलाज शुरू कर दिया गया है. पटाखा फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के स्पष्ट कारणों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

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