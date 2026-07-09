पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है. उनकी पार्टी के तीन नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है. पूर्व टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक ने बीजेपी प्रदेश अध्यक सामिक भट्टाचार्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली. बीजेपी के साल्ट लेक ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सांसदों को बीजेपी का झंडा देकर उनका स्वागत किया गया. इस मौके पर सुखेंदु शेखर राय ने टीएमसी पर पूरे राज्य को वृद्धाश्रम में बदलने और केंद्र-विरोधी जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद तीनों ने पिछले महीने राज्यसभा और तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था. तीनों को बीजेपी में शामिल कराने के बाद सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि इनसे राज्य में बीजेपी को और मजबूती मिलेगी, हालांकि टीएमसी का कहना है कि उनके पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.