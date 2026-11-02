आप के तीन बागी विधायक भाजपा में शामिल, बोले- पंजाब में नशीले पदार्थों और गैंगस्टरों के खात्मे के लिए बीजेपी का सत्ता में आना जरूरी

पिछले दो दिनों में आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले पंजाब के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं. कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी में शामिल हुए. इस दौरान बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और पंजाब इंचार्ज सतीश पूनिया, को-इंचार्ज वीरेंद्र सचदेवा और पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट केवल सिंह ढिल्लों मौजूद रहे. अमृतसर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि आज पंजाब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. पंजाबियत' खतरे में है. हर जगह अराजकता है. राज्य में 'ड्रग्स साम्राज्य' कायम हो गया है. चेतन सिंह जौरामाजरा ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब बहादुर योद्धाओं की धरती है, फिर भी आज यहां नशाखोरी, गैंगस्टर और क्राइम का बोलबाला है.' पिछले पांच सालों में राज्य सरकार का एक भी मंत्री डर के मारे किसी भी केंद्रीय मंत्री से मिलने नहीं गया. सिर्फ 881 'मोहल्ला क्लीनिक' खोलने के लिए 3,000 ग्रामीण डिस्पेंसरी बंद करना विकास नहीं है.हरमीत सिंह पठानमाजरा सनौर विधानसभा ने कहा कि पंजाब में जो कोई भी राज्य की भलाई की बात करता है उसके पंख काट दिए जाते हैं. हम सिर्फ 'उड़ता पंजाब' नहीं बनाएंगे. हम 'उभरता पंजाब' बनाएंगे. हमें ड्रग्स और भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा. आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारी कर्ज जमा करके राज्य को बुरी हालत में डाल दिया है.