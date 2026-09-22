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दिल्ली में कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से दरिंदगी, खुद को पुलिस बताकर तीन ने किया गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार

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दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 12:45 PM IST

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दिल्ली में एक बार फिर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. कालकाजी मंदिर के पास खुद को पुलिसकर्मी बताकर तीन लोगों ने एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया. पिछले ही महीने दिल्ली में चलती बस बस में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. उस घटना के करीब एक महीने बाद हुई इस वारदात ने देश को झकझोर दिया है.  

पुलिस को बीती रात पौने नौ बजे एक PCR कॉल मिली, जिसमें कालकाजी मंदिर और इस्कॉन मंदिर के पास कथित सामूहिक दुष्कर्म की बात कही गई थी. पीड़िता ने बताया कि वह अपनी दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर आई थी. शाम 7 बजे मंदिर में दर्शन के बाद दोनों आस्था कुंज पार्क के अंदर चले गए. शाम करीब साढ़े सात बजे तीन युवक पार्क में आए. उन्होंने खुद को पुलिस बताकर उन्हें धमकाया. उनमें से एक ने उसकी दोस्त को पकड़ लिया और इसके बाद तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस ने पीड़ित को मेडिकल के लिए भेज दिया और उसके बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए पार्क और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

दिल्ली में एक बार फिर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. कालकाजी मंदिर के पास खुद को पुलिसकर्मी बताकर तीन लोगों ने एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया. पिछले ही महीने दिल्ली में चलती बस बस में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. उस घटना के करीब एक महीने बाद हुई इस वारदात ने देश को झकझोर दिया है.  

पुलिस को बीती रात पौने नौ बजे एक PCR कॉल मिली, जिसमें कालकाजी मंदिर और इस्कॉन मंदिर के पास कथित सामूहिक दुष्कर्म की बात कही गई थी. पीड़िता ने बताया कि वह अपनी दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर आई थी. शाम 7 बजे मंदिर में दर्शन के बाद दोनों आस्था कुंज पार्क के अंदर चले गए. शाम करीब साढ़े सात बजे तीन युवक पार्क में आए. उन्होंने खुद को पुलिस बताकर उन्हें धमकाया. उनमें से एक ने उसकी दोस्त को पकड़ लिया और इसके बाद तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस ने पीड़ित को मेडिकल के लिए भेज दिया और उसके बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए पार्क और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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