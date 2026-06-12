होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन भारतीयों की मौत को लेकर अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है. भारत ने 48 घंटे के भीतर अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जेसन मीक्स को दूसरी बार तलब किया है. अधिकारियों ने ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले तीन वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के हमलों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया. यह पहली बार था, जब भारत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अमेरिकी नौसेना ने भारतीय चालक दल वाले जहाजों को निशाना बनाया था. भारत ने कहा था कि ये हमले तुरंत रुकने चाहिए. पलाउ के ध्वज वाले तेल टैंकर ‘मैरीवेक्स’ को आठ जून को अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा निशाना बनाया गया. इसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे. चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया. अमेरिका ने 10 जून को पलाउ ध्वज वाले एक अन्य टैंकर ‘सेटेबेलो’ पर हमला किया था, जिसमें जहाज पर सवार 24 भारतीय नाविकों में से तीन की मौत हो गई थी. गुरुवार को 20 भारतीय को ले जा रहे गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले जहाज ‘जलवीर’ पर अमेरिकी नौसेना द्वारा हमला किया गया.