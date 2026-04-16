ETV Bharat / Videos

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 3 विधेयक पेश, पीएम मोदी बोले- जो आज विरोध करेगा, उसे लंबे समय तक कीमत चुकानी होगी - 3 BILLS INTRODUCED IN LS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
महिला आरक्षण पर लोकसभा में घमासान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 16, 2026 at 10:05 PM IST

|

Updated : April 16, 2026 at 10:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

संसद के तीन दिनों के विस्तारित बजट सत्र के पहले दिन महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए गए. विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहसबाजी हुई. विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल उठाए. चर्चा के दौरान  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयकों का समर्थन करने की अपील की. साथ ही, उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है और जो भी इसका विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.  

उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर यह भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय समाज की मन:स्थिति और नेतृत्व क्षमता उस पल को ‘कैप्चर’ करके एक राष्ट्र की अमानत और धरोहर बना देती है। संसदीय इतिहास में आज ऐसा ही एक पल है.’’

संसद के तीन दिनों के विस्तारित बजट सत्र के पहले दिन महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए गए. विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहसबाजी हुई. विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल उठाए. चर्चा के दौरान  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयकों का समर्थन करने की अपील की. साथ ही, उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है और जो भी इसका विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.  

उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर यह भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय समाज की मन:स्थिति और नेतृत्व क्षमता उस पल को ‘कैप्चर’ करके एक राष्ट्र की अमानत और धरोहर बना देती है। संसदीय इतिहास में आज ऐसा ही एक पल है.’’

Last Updated : April 16, 2026 at 10:33 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

3 BILLS INTRODUCED IN LS
महिला आरक्षण कानून
संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026
परिसीमन विधेयक 2026
3 BILLS INTRODUCED IN LS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

अप्रैल महीने में जून जैसी गर्मी

देश में लू जैसी गर्म हवाओं की दस्तक... अप्रैल महीने में जून जैसी गर्मी

April 16, 2026 at 10:05 PM IST
250 huts reduced to ashes in a massive fire in Lucknow, two innocent sisters died a painful death.

लखनऊ में भीषण आग से 250 झोपड़ियां राख, 2 मासूम बहनों की दर्दनाक मौत

April 16, 2026 at 8:38 PM IST
religion based reservation unconstitutional India Amit Shah

लोकसभा में अमित शाह का ऐलान- जाति जनगणना होगी, धर्म के आधार पर आरक्षण गैर-संवैधानिक

April 16, 2026 at 7:53 PM IST
US Iran conflict

होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने का दावा, ट्रंप बोले- शी जिनपिंग लगेंगे गले

April 16, 2026 at 7:36 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.