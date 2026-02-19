ETV Bharat / Videos

राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी, भाजपा-करणी सेना ने किया किनारा - THREATS TO SHOOT RAHUL GANDHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 19, 2026 at 8:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राजस्थान के कोटा के रहने वाले युवक ने सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष के सांसदों को जान से मारने और राहुल गांधी को गोली से उड़ाने की धमकी दी है. उसका कहना है कि वह भाजपा और करणी सेना का कार्यकर्ता है. इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन और आईसीसी मेंबर पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया है.इस वीडियो के सोशल मीडिया पर जारी करने के बाद कोटा सिटी पुलिस एक्टिव हो गई और तत्काल आरोपी राज सिंह आमेरा को हिरासत में लिया. भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि राज सिंह आमेरा का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है. वह भाजपा का सदस्य भी नहीं है. मामले में पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करे. वहीं करणी सेना ने आरोपी युवक से किनारा कर लिया है.

राजस्थान के कोटा के रहने वाले युवक ने सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष के सांसदों को जान से मारने और राहुल गांधी को गोली से उड़ाने की धमकी दी है. उसका कहना है कि वह भाजपा और करणी सेना का कार्यकर्ता है. इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन और आईसीसी मेंबर पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया है.इस वीडियो के सोशल मीडिया पर जारी करने के बाद कोटा सिटी पुलिस एक्टिव हो गई और तत्काल आरोपी राज सिंह आमेरा को हिरासत में लिया. भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि राज सिंह आमेरा का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है. वह भाजपा का सदस्य भी नहीं है. मामले में पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करे. वहीं करणी सेना ने आरोपी युवक से किनारा कर लिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

THREATS TO SHOOT RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI
KARNI SENA
RAJASTHAN
THREATS TO SHOOT RAHUL GANDHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

SC ने फ्रीबीज कल्चर पर उठाए सवाल

SC ने फ्रीबीज कल्चर पर उठाए सवाल, राज्यों को दी रोजगार सृजन की सलाह

February 19, 2026 at 7:53 PM IST
Pm Modi At India AI Summit 2026

AI समिट: प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया 'मानव विजन', डीपफेक को लेकर जताई चिंता, बोले- AI को खुला आसमान देना चाहिए और कमांड अपने हाथों में हो

February 19, 2026 at 6:22 PM IST
Salim Khan brain haemorrhage

सलमान के पिता सलीम खान को ब्रेन हेमरेज, लीलावती अस्पताल में भर्ती

February 18, 2026 at 10:32 PM IST
Arunachal Pradesh forest fire

पांच दिन से जल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के जंगल, आग बुझाने में जुटे एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर

February 18, 2026 at 10:18 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.