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कारोबारियों को धमकी फिर उगाही, कनाडा में 'फोर ब्रदर्स' गैंग के खिलाफ एक्शन, पंजाबी मूल के 17 युवक गिरफ्तार - YOUTHS OF PUNJABI ORIGIN ARRESTED

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कनाडा में 'फोर ब्रदर्स' गैंग के खिलाफ एक्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 11:00 PM IST

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कनाडा की पील रीजनल पुलिस की 'एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स' द्वारा 'फोर ब्रदर्स' नामक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान ने एक बार फिर विदेशों में आपराधिक गतिविधियों में पंजाबी युवाओं की बढ़ती संलिप्तता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. इस मामले में, पुलिस ने 17 युवाओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से लगभग सभी पंजाबी मूल के हैं. इन आरोपियों के खिलाफ कुल 106 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस गिरोह के निशाने पर ज्यादातर भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के स्थानीय व्यवसायी थे, जिनसे धमकियां देकर रंगदारी वसूली जा रही थी. पुलिस जांच के मुताबिक, यह गिरोह ओंटारियो के ब्राम्पटन, मिसिसॉगा, कैलेडन और ब्रिटिश कोलंबिया में सक्रिय था, जहां भारतीय समुदाय, विशेष रूप से पंजाबी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है. इन आरोपियों ने अपने ही समुदाय के रेस्तरां मालिकों, ट्रक कंपनियों के संचालकों और अन्य स्थानीय व्यवसायियों को निशाना बनाया. जब किसी भारतीय व्यवसायी ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया, तो उनके घरों और व्यावसायिक परिसरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और आगजनी की घटनाएं की गईं. जांच में पता चला है कि इन 17 पंजाबी युवाओं का कुल 24 हिंसक घटनाओं से संबंध रहा है. इन घटनाओं के दौरान उन्होंने 324 राउंड गोलियां चलाईं.

कनाडा की पील रीजनल पुलिस की 'एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स' द्वारा 'फोर ब्रदर्स' नामक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान ने एक बार फिर विदेशों में आपराधिक गतिविधियों में पंजाबी युवाओं की बढ़ती संलिप्तता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. इस मामले में, पुलिस ने 17 युवाओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से लगभग सभी पंजाबी मूल के हैं. इन आरोपियों के खिलाफ कुल 106 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस गिरोह के निशाने पर ज्यादातर भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के स्थानीय व्यवसायी थे, जिनसे धमकियां देकर रंगदारी वसूली जा रही थी. पुलिस जांच के मुताबिक, यह गिरोह ओंटारियो के ब्राम्पटन, मिसिसॉगा, कैलेडन और ब्रिटिश कोलंबिया में सक्रिय था, जहां भारतीय समुदाय, विशेष रूप से पंजाबी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है. इन आरोपियों ने अपने ही समुदाय के रेस्तरां मालिकों, ट्रक कंपनियों के संचालकों और अन्य स्थानीय व्यवसायियों को निशाना बनाया. जब किसी भारतीय व्यवसायी ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया, तो उनके घरों और व्यावसायिक परिसरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और आगजनी की घटनाएं की गईं. जांच में पता चला है कि इन 17 पंजाबी युवाओं का कुल 24 हिंसक घटनाओं से संबंध रहा है. इन घटनाओं के दौरान उन्होंने 324 राउंड गोलियां चलाईं.

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