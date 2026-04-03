जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरवान पहाड़ों की तलहटी में रंग-बिरंगे, चमकीले ट्यूलिप फूलों का लुत्फ उठाने रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं. यहां से डल झील का खूबसूरत नजारा दिखता है. इस साल खुलने के बाद महज दो हफ्तों में, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में दो लाख से ज्यादा सैलानी आ चुके हैं. गार्डन के अधिकारियों का कहना है कि सैलानियों में बड़ी संख्या में स्थानीय, घरेलू और विदेशी शामिल हैं. इस साल गार्डन को और खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। फूलों की क्यारियों को घना बनाया गया है और रंगों के संयोजन को भी आकर्षक बनाया गया है. सैलानियों का कहना है कि ये गार्डन अद्भुत है, खासकर उन लोगों के लिए जो देश में पहली बार तरह-तरह के ट्यूलिप की भरमार देख रहे हैं.

कई सैलानियों ने रंगों के पैटर्न की तारीफ की। सुहाने मौसम ने उनकी यात्रा को और आनंददायक बना दिया. ट्यूलिप के फूल पूरी तरह खिलने के बाद इस गार्डन की रौनक शबाब पर है. ये श्रीनगर के वसंत पर्यटन में खूबसूरती और रंगों की अहम कड़ी है.