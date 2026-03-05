ETV Bharat / Videos

असम की महिला ने तोड़ा मुखौटा कला पर मर्दों का एकाधिकार, विदेशों में भी बज रहा डंका - MAJULI MASK MAKING CULTURE

असम की महिला ने तोड़ा मुखौटा कला पर मर्दों का एकाधिकार (ETV Bharat)

Published : March 5, 2026 at 8:28 PM IST

एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, असम का माजुली अपनी वैष्णव संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता है. इसी संस्कृति के हिस्से के रूप में, माजुली 'मुखौटा बनाने' की अनूठी परंपरा है. GI टैग मिलने के बाद, माजुली की इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. आमतौर पर पुरुषों का क्षेत्र मानी जाने वाली इस कला में जुरी मोनी कलिता लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई है. माजुली की इस महिला ने मुखौटा बनाने के उद्योग से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है. उनका मानना है कि आधुनिक समय में महिलाएं भी पुरुषों के समान आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं.

MAJULI MASK MAKING CULTURE
JURI MONI KALITA
ASSAM MAJULI
माजुली मुखौटा निर्माण
MAJULI MASK MAKING CULTURE

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

