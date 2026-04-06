पीएम मोदी का दावा, 'इस बार असम में बीजेपी, एनडीए सरकार बनाएगी हैट्रिक' - PM CLAIMS HATTRICK IN ASSAM
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Published : April 6, 2026 at 6:42 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बीजेपी के दस साल के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों का जिक्र करते कहा कि आने वाला समय राज्य को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का है. उन्होंने कहा, 'इस बार असम में बीजेपी, एनडीए सरकार हैट्रिक बनाएगी.'
बारपेटा में एक रैली में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उन पर अल्पकालिक दृष्टि के साथ काम करने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने भाजपा से तुलना करते हुए पार्टी के दीर्घकालिक दृष्टि वर्किंग कार्य दृष्टिकोण पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि पिछले दस साल असम की पहचान को बचाने में लगे थे; वहीं, आने वाला समय इसे वैश्विक मंच पर ले जाने का है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बीजेपी के दस साल के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों का जिक्र करते कहा कि आने वाला समय राज्य को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का है. उन्होंने कहा, 'इस बार असम में बीजेपी, एनडीए सरकार हैट्रिक बनाएगी.'
बारपेटा में एक रैली में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उन पर अल्पकालिक दृष्टि के साथ काम करने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने भाजपा से तुलना करते हुए पार्टी के दीर्घकालिक दृष्टि वर्किंग कार्य दृष्टिकोण पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि पिछले दस साल असम की पहचान को बचाने में लगे थे; वहीं, आने वाला समय इसे वैश्विक मंच पर ले जाने का है.