प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बीजेपी के दस साल के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों का जिक्र करते कहा कि आने वाला समय राज्य को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का है. उन्होंने कहा, 'इस बार असम में बीजेपी, एनडीए सरकार हैट्रिक बनाएगी.'

बारपेटा में एक रैली में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उन पर अल्पकालिक दृष्टि के साथ काम करने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने भाजपा से तुलना करते हुए पार्टी के दीर्घकालिक दृष्टि वर्किंग कार्य दृष्टिकोण पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि पिछले दस साल असम की पहचान को बचाने में लगे थे; वहीं, आने वाला समय इसे वैश्विक मंच पर ले जाने का है.