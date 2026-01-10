कड़ाके की ठंड के बीच पंजाब के पठानकोट में एक भिखारी ने अपने काम से लोगों का दिल जीत लिया है. इस शख्स ने जरूरतमंद लोगों के बीच 500 कंबल बांटे हैं. भीख मांगकर गुजारा करने वाले राजू ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने के लिए एक सेंटर खोला.. जहां लोगों को कंबल दिए. राजू का कहना है कि उन्होंने दस-दस रुपये जमा किए और उससे कंबल खरीदे.

कोविड काल के दौरान राजू ने जरूरतमंद लोगों के बीच राशन बांटे, बच्चों को किताबें दी और नोटबुक दिए. पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में राजू की तारीफ कर चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने राजू को रहने के लिए जगह दी, लेकिन वहां वो अपने लिए नहीं, बल्कि गरीबों के लिए आश्रम बना रहे हैं

उत्तर भारत में जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ऐसे में जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, उन्हें मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. ऐसे में राजू का काम वाकई काबिल-ए-तारीफ है.