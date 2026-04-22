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''यह अधिनियम महिलाओं के लिए बड़ा अवसर था'', नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला - WOMEN RESERVATION BILL

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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 22, 2026 at 8:42 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है,भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर सीधा निशाना साधा है, बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की वजह से यह अहम बिल संसद में पास नहीं हो सका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में पेश किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी अब आक्रामक नजर आ रही है. दक्षिणी दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया. मुख्य वक्ता सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसे समर्थन नहीं देकर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ अपनी सोच उजागर कर दी. देवली वार्ड की निगम पार्षद अनिता सिंगल ने भी विपक्ष को घेरते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के लिए बड़ा अवसर था.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है,भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर सीधा निशाना साधा है, बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की वजह से यह अहम बिल संसद में पास नहीं हो सका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में पेश किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी अब आक्रामक नजर आ रही है. दक्षिणी दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया. मुख्य वक्ता सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसे समर्थन नहीं देकर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ अपनी सोच उजागर कर दी. देवली वार्ड की निगम पार्षद अनिता सिंगल ने भी विपक्ष को घेरते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के लिए बड़ा अवसर था.

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