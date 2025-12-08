ETV Bharat / Videos

वंदे मातरम पर ममता के सधे सुर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया विश्वासघात का आरोप

December 8, 2025

बात-बात में केंद्र की बीजेपी सरकार से दो-दो हाथ करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वंदे मातरम पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाती हुई दिख रही हैं. ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद में इस पर चर्चा का स्वागत किया है. हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि कभी वंदे मातरम को पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया गया.

वंदे मातरम पर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है. संसद में इस पर चर्चा हो रही है. चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संविधान का गला घोंटने का आरोप लगाया.  

पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकारों पर वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करने और वंदे मातरम के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया. वहीं, चर्चा के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए.  

एक तरफ पीएम मोदी ने वंदे मातरम को एक शक्तिशाली मंत्र बताकर आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी गरिमा फिर से स्थापित करने पर जोर दिया तो विपक्ष ने इसकी चर्चा को भी गैर-जरूरी बता दिया. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो इसे बंगाल केंद्रित सॉन्ग बताकर इस पर नई बहस छेड़ दी है. 

DISCUSSION ON VANDE MATRAM IN PARL
वंदे मातरम् पर संसद में चर्चा
वंदे मातम पर बोले पीएम मोदी
कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप
DISCUSSION ON VANDE MATRAM IN PARL

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

