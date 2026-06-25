पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगले 3-4 दिनों में 4 और केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं. इससे पहले 23 जून को केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दिया था. राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इसके बाद बड़े फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं.

केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल हो गए हैं और अब इसमें युवा चेहरों को तरजीह देने, संगठनात्मक समायोजन और आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बदलाव किए जाने की चर्चा है. नई टीम में युवाओं, महिलाओं और विभिन्न राज्यों, खासकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब के प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर रहेगा. कुछ सांसदों और नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा विभागों का फिर आवंटन भी हो सकता है. इसमें कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं.