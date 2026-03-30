देश में तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक, सरकार बोली, अफवाहों से बचें - SUFFICIENT STOCK OF OIL AND GAS
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Published : March 30, 2026 at 8:19 PM IST
ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 31वें दिन भी जारी हैं. ईरान भी खाड़ी देशों पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है.. जिससे पूरी दुनिया में एनर्जी संकट पैदा हो गया है... लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर रहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी का पर्याप्त स्टॉक है. सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है. सरकार ने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, सीएनजी ट्रांसपोर्ट को सौ फीसदी सप्लाई देने की बात कही है.
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एलपीजी की अवैध बिक्री और जमाखोरी रोकने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि उसके पास 2 महीने से भी ज्यादा समय का स्टॉक है. ऐसे में अगर युद्ध जारी भी रहता है और होर्मुज स्ट्रेट बंद भी रहता है.. तब भी तेल की कमी नहीं होगी. दूसरी ओर सरकार वैकल्पिक मार्गों से भी तेल और गैस इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही है.
ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 31वें दिन भी जारी हैं. ईरान भी खाड़ी देशों पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है.. जिससे पूरी दुनिया में एनर्जी संकट पैदा हो गया है... लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर रहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी का पर्याप्त स्टॉक है. सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है. सरकार ने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, सीएनजी ट्रांसपोर्ट को सौ फीसदी सप्लाई देने की बात कही है.
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एलपीजी की अवैध बिक्री और जमाखोरी रोकने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि उसके पास 2 महीने से भी ज्यादा समय का स्टॉक है. ऐसे में अगर युद्ध जारी भी रहता है और होर्मुज स्ट्रेट बंद भी रहता है.. तब भी तेल की कमी नहीं होगी. दूसरी ओर सरकार वैकल्पिक मार्गों से भी तेल और गैस इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही है.