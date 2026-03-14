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देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं, सरकार बोली, LPG पर पैनिक करने की जरूरत नहीं - THERE IS NO SHORTAGE OF PETROL

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देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 9:57 PM IST

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ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद दुनिया तेल और गैस संकट पैदा हो गया है. भारत सरकार भी इस पर चिंतित है, लेकिन सरकार की ओर से साफ किया गया है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है. गैस की समस्या पर सरकार ने फिर से साफ किया है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर पैनिक बुकिंग से परहेज करें. वहीं सरकार ने कमर्शियल कंज्यूमर के लिए LPG की जगह वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है.    

मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटर वेज मंत्रालय की ओर से विशेष सचिव ने खाड़ी देशों में भारतीयों के बारे में कहा कि वो सुरक्षित हैं. जबकि विदेश मंत्रालय ने भारत में फंसे ईरानी नागरिकों के बारे में कहा कि ईरान ने भारत में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चार्टर्ड विमान की व्यवस्था की. 

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद दुनिया तेल और गैस संकट पैदा हो गया है. भारत सरकार भी इस पर चिंतित है, लेकिन सरकार की ओर से साफ किया गया है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है. गैस की समस्या पर सरकार ने फिर से साफ किया है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर पैनिक बुकिंग से परहेज करें. वहीं सरकार ने कमर्शियल कंज्यूमर के लिए LPG की जगह वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है.    

मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटर वेज मंत्रालय की ओर से विशेष सचिव ने खाड़ी देशों में भारतीयों के बारे में कहा कि वो सुरक्षित हैं. जबकि विदेश मंत्रालय ने भारत में फंसे ईरानी नागरिकों के बारे में कहा कि ईरान ने भारत में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चार्टर्ड विमान की व्यवस्था की. 

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