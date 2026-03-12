ETV Bharat / Videos

"देश में ईंधन की कोई कमी नहीं", पेट्रोलियम मंत्री का गैस संकट पर सदन में बयान - PETROLEUM MINISTER ON GAS CRISIS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
"देश में ईंधन की कोई कमी नहीं" (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 12, 2026 at 8:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देश में एलपीजी संकट पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. यह अफवाह फैलाने या झूठी बातें करने का समय नहीं है. भारत इतिहास में सबसे गंभीर ग्लोबल एनर्जी संकट से गुजर रहा है. फलों की सप्लाई हो रही है, घरों और खेतों के लिए गैस को प्राथमिकता दी जा रही है, LPG का प्रोडक्शन 28% बढ़ा दिया गया है…भारत को एनर्जी वॉरियर्स के पीछे, संकट को मैनेज करने वाली संस्था के पीछे, और देश के हितों के पीछे एकजुट होना चाहिए. इससे पहले सदन में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एलपीजी की कमी और रेस्तरां बंद होने से मची अफरा-तफरी तो बस शुरुआत है. राहुल ने हरदीप पूरी और एपस्टीन फाइलों का जिक्र किया. जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई.

देश में एलपीजी संकट पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. यह अफवाह फैलाने या झूठी बातें करने का समय नहीं है. भारत इतिहास में सबसे गंभीर ग्लोबल एनर्जी संकट से गुजर रहा है. फलों की सप्लाई हो रही है, घरों और खेतों के लिए गैस को प्राथमिकता दी जा रही है, LPG का प्रोडक्शन 28% बढ़ा दिया गया है…भारत को एनर्जी वॉरियर्स के पीछे, संकट को मैनेज करने वाली संस्था के पीछे, और देश के हितों के पीछे एकजुट होना चाहिए. इससे पहले सदन में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एलपीजी की कमी और रेस्तरां बंद होने से मची अफरा-तफरी तो बस शुरुआत है. राहुल ने हरदीप पूरी और एपस्टीन फाइलों का जिक्र किया. जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई.

For All Latest Updates

TAGGED:

PETROLEUM MINISTER ON GAS CRISIS
PETROLEUM MINISTER
GAS CRISIS
PETROLEUM MINISTER ON GAS CRISIS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

गैस संकट पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा

गैस संकट पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा, गैस सिलेंडर लेकर एजेंसियों पर लाइनों में लगे लोग

March 12, 2026 at 8:09 PM IST
तिरंगे के अपमान का आरोप

मुश्किल में हार्दिक पांड्या, तिरंगे के अपमान का आरोप, दर्ज हुई शिकायत

March 12, 2026 at 5:58 PM IST
भारत के जहाज सुरक्षित

संकट के बीच बड़ी खबर: ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट होर्मुज से निकलने की दी अनुमति

March 12, 2026 at 4:54 PM IST
फारूक अब्दुल्ला पर हमले की कोशिश

फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश, हमलावर ने शादी समारोह में चलाई गोली

March 12, 2026 at 4:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.