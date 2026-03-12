देश में एलपीजी संकट पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. यह अफवाह फैलाने या झूठी बातें करने का समय नहीं है. भारत इतिहास में सबसे गंभीर ग्लोबल एनर्जी संकट से गुजर रहा है. फलों की सप्लाई हो रही है, घरों और खेतों के लिए गैस को प्राथमिकता दी जा रही है, LPG का प्रोडक्शन 28% बढ़ा दिया गया है…भारत को एनर्जी वॉरियर्स के पीछे, संकट को मैनेज करने वाली संस्था के पीछे, और देश के हितों के पीछे एकजुट होना चाहिए. इससे पहले सदन में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एलपीजी की कमी और रेस्तरां बंद होने से मची अफरा-तफरी तो बस शुरुआत है. राहुल ने हरदीप पूरी और एपस्टीन फाइलों का जिक्र किया. जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई.