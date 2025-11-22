ETV Bharat / Videos

दुबई एयर शो में तेजस के पायलट नमन स्याल शहीद, गांव में शोक की लहर, कल पैतृक गांव पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर - MOURNING IN THE VILLAGE OF NAMAN

Published : November 22, 2025 at 8:51 PM IST

दुबई एयर शो में जो तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हुआ, उसे हिमाचल प्रदेश के विंग कमांडर नमांश स्याल उर्फ नमन स्याल उड़ा रहे थे. इस हादसे में नमन स्याल शहीद हो गए. वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले थे. फाइटर जेट क्रैश में नमन की मौत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव पड़यालकड़ में शोक की लहर फैल गई..  

नमन के पिता जगन्नाथ स्याल भी सेना में थे. सेना से रिटायर होने के बाद वो स्कूल के प्रिंसिपल बने और वहां से भी रिटायर हो गए. नमन अपने परिवार के इकलौटे बेटे थे और उनकी पत्नी भी एयरफोर्स में कार्यरत हैं और कोलकाता में ट्रेनिंग ले रही हैं. नमन की 6 साल की एक बेटी भी है. नमन अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहते थे और दुबई एयर शो में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे. शुक्रवार को एयर शो का अंतिम दिन था. जिसमें तेजस फाइटर प्लेन क्रैश कर गया.. प्लेन असंतुलित होकर गिरा और जमीन के टकराने के बाद विस्फोट के साथ उसमें आग लग गई.  

हादसे में शहीद नमन का पार्थिव शरीर दुबई से कोयंबटूर एयरबेस पहुंच चुका है.. जहां से रविवार को उनके पैतृक गांव में लाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.  

TAGGED:

दुबई एयर शो में तेजस क्रैश
MOURNING IN THE VILLAGE OF NAMAN
कौन थे नमन स्याल
कांगड़ा में शोक की लहर
