रामनवमी पर देश भर में उत्साह का माहौल, रामनगरी अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ - RAMNAVMI CELEBRATED WITH DEVOTION
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Published : March 27, 2026 at 10:09 PM IST
भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी आज पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई. राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. यहां देश भर से आए श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में राम लला के दर्शन किए. भगवान राम के पूजन और आरती में शामिल हुए. रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ.. हजारों लोग इस कार्यक्रम को देखा. दिल्ली से पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से इस सूर्य तिलक समारोह में हिस्सा लिया और भगवान राम की पूजा की.
उधर, राजस्थान के जयपुर में रामचंद्र मंदिर में रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी.. लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की.. और भगवान का आशीर्वाद लिया. जम्मू-कश्मीर में भी रामनवमी के मौके पर लोगों में उत्साह दिखा. यहां हब्बा कादल इलाके में स्थित रघुनाथ मंदिर को 36 रामनवमी के मौके पर भक्तों के लिए खोला गया. इसी तरह का उत्साह रजौरी में भी देखने को मिला. जहां भारी उत्साह के साथ लोग रामनवमी उत्सव में शामिल हुए.
भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी आज पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई. राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. यहां देश भर से आए श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में राम लला के दर्शन किए. भगवान राम के पूजन और आरती में शामिल हुए. रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ.. हजारों लोग इस कार्यक्रम को देखा. दिल्ली से पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से इस सूर्य तिलक समारोह में हिस्सा लिया और भगवान राम की पूजा की.
उधर, राजस्थान के जयपुर में रामचंद्र मंदिर में रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी.. लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की.. और भगवान का आशीर्वाद लिया. जम्मू-कश्मीर में भी रामनवमी के मौके पर लोगों में उत्साह दिखा. यहां हब्बा कादल इलाके में स्थित रघुनाथ मंदिर को 36 रामनवमी के मौके पर भक्तों के लिए खोला गया. इसी तरह का उत्साह रजौरी में भी देखने को मिला. जहां भारी उत्साह के साथ लोग रामनवमी उत्सव में शामिल हुए.