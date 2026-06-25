वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप, एक मिनट में दो बड़े झटके, देश में आपातकाल घोषित - THE WORST EARTHQUAKE IN VENEZUELA
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Published : June 25, 2026 at 1:07 PM IST
वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप आया है. एक मिनट में भूकंप के दो बड़े झटकों ने पूरे देश को हिला दिया. इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं. लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भागे और सरकार को पूरे देश में आपातकाल घोषित करना पड़ा.
वेनेजुएला में स्थानीय समय के अनुसार बुधवार को लगभग एक मिनट के अंतराल पर 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए. राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है. कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है जबकि राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है.
वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप आया है. एक मिनट में भूकंप के दो बड़े झटकों ने पूरे देश को हिला दिया. इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं. लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भागे और सरकार को पूरे देश में आपातकाल घोषित करना पड़ा.
वेनेजुएला में स्थानीय समय के अनुसार बुधवार को लगभग एक मिनट के अंतराल पर 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए. राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है. कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है जबकि राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है.