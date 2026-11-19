चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए. एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी APEC समिट के दौरान तीनों नेताओं ने मुलाकात की और हाथ मिलाया. अब 19 नवंबर को होने वाली उनकी पहली औपचारिक त्रिपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है. इस बैठक को खास बना रही है तीनों नेताओं की अलग-अलग प्राथमिकताएं. ट्रंप खुद को एक ऐसे डीलमेकर के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े विवादों को बातचीत से सुलझा सकता है. उनकी कोशिश है कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए एक नया समझौता हो. ट्रंप चाहते हैं कि इस बार चीन भी ऐसे किसी समझौते का हिस्सा बने. चीन के लिए ये आसान फैसला नहीं है. अमेरिका और रूस के मुकाबले चीन का परमाणु हथियारों का जखीरा काफी छोटा है. ऐसे में बीजिंग फिलहाल अपने हथियारों पर किसी तरह की सीमा स्वीकार करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं दिखता. दूसरा बड़ा मुद्दा है यूक्रेन और ईरान में जारी संघर्ष.

ट्रंप इन युद्धों को खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता तलाश रहे हैं. हालांकि, यूक्रेन युद्ध पर तीनों नेताओं के बीच कितनी चर्चा होगी, इसे लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन बैठक का एजेंडा अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है.