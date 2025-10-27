राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में ऊंचे और तंदुरुस्त घोड़े घोड़ियों की खूब डिमांड है, लेकिन मेले में छोटे कद के घोड़े और छोटी-छोटी गायें भी आई हैं, जिनको देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है. कोई उनकी तस्वीरें ले रहा है तो कोई उनकी कीमत जानना चाहता है, लेकिन लोगों को तब निराशा मिलती है जब उनका मालिक कहता है कि ये बिक्री के लिए नहीं है. पशु मालिक अभिनव तिवारी पिछले साल पुष्कर मेले में पुंगनूर नस्ल की गाय लेकर आए थे, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. इस बार वो सबसे छोटे कद के घोड़े और घोड़ियां लेकर आए हैं. ये शेट लैंड पोनी नस्ल के घोड़े हैं, जो स्कॉटलैंड के पास शेटलैंड द्वीप में पाए जाते हैं. इसकी ऊंचाई 21 से 30 इंच की होती है और इनका वजन ज्यादा से ज्यादा 200 किलो तक हो सकता है. जाहिर है कि बड़े लोग इसकी सवारी नहीं कर सकते हैं.