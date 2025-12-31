ETV Bharat / Videos

दुनिया में नए साल का स्वागत, भारत में जश्न को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था - NEW YEAR 2026

नए साल का स्वागत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 31, 2025 at 8:56 PM IST

दुनिया में नए साल का जश्न है. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजाया,आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा.....

भारत में नया साल के जश्न को लेकर सुरक्षा पुख्ता है.वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में नव वर्ष के मौके पर पांच लाख से ज्यादा श्रद्धलुओं के पहुंचने की उम्मीद है. अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में भी सुरक्षा चाक चौबंद है.

उज्जैन के माहाकाल मंदिर परिसर को नए साल के स्वागत के लिए सजाया गया है.जहां बाबा के दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुंचेंगे.भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

जम्मू-कश्मीर में भी सुरक्षाबल मुस्तैद हैं. माता वैष्णव देवी के दर्शन के लिए हजारों भक्त पहुंचे हैं.

इधर गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बीच पर्यटक नए साल के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों की भीड़ है. यहां पुलिस का भारी पहरा है.

राजधानी दिल्ली में जश्न की तैयारियों में कोई व्यवधान नहीं पड़े.इसको लेकर पुलिस अलर्ट है.

मुंबई पुलिस ने मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया सहित कई बड़ी जगहों पर  सीनियर अधिकारियों, क्विक रिस्पॉन्स टीम , बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड और स्टेट रिजर्व पुलिस फ़ोर्स के जवानों को तैनात किया गया है.

दक्षिण से लेकर उत्तर और  पूर्व से लेकर पश्चिम तक, देश के प्रमुख शहरों, पर्यटन स्थलों पर हाई सिक्योरिटी है.

