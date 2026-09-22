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व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया 'ट्रंप टीवी', 24 घंटे दिखेंगे ट्रंप प्रशासन के बड़े अपडेट और खबरें

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व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया 'ट्रंप टीवी' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 2:25 PM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के जुड़े सभी बड़े अपटेड और खबरों के लिए अब आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट हाउस ने 'ट्रंप टीवी' लॉन्च कर दिया है. ये टीवी 24/7 चलने वाला एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर ट्रंप के पुराने भाषण और प्रशासन की घोषणाएं ओर ताजा अपडेट दिखाए जाएंगे. ट्रंप टीवी के लॉन्च होने की जानकारी व्हाइट हाउस के आधिकारिक सोशल मीडिया 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट करके दी गई. इसमें बताया गया कि यह चैनल लाइव हो गया है. व्हाइट हाउस ने ट्रंप के पहले के सार्वजनिक कार्यक्रमों और भाषणों के फुटेज दिखाए, जिसमें अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर उनका शपथ ग्रहण समारोह भी शामिल था.

ये कदम व्हाइट हाउस में प्रेस की पहुंच को लेकर ट्रंप प्रशासन और कई बड़े समाचार संगठनों के बीच बढ़ते विवाद के बीच उठाया गया है. इससे पहले सोमवार को, ट्रंप ने CNN, Politico और MS NOW पर लगाई गई पाबंदियों का बचाव किया. इन तीनों संगठनों ने अपने पत्रकारों की पहुंच रद्द करने के प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए एक फेडरल मुकदमा दायर किया था. न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान मम्दानी के साथ बैठक के बाद ग्रेसी मैंशन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि मीडिया संगठन उनका बहिष्कार कर सकते हैं. उन्होंने कई मीडिया संगठनों पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया.

CNN, MS NOW और Politico ने इन पाबंदियों को अदालत में चुनौती दी है. उनका तर्क है कि सरकार को यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन से पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग के आधार पर व्हाइट हाउस में जा सकते हैं. इस विवाद का असर व्हाइट हाउस के टेलीविजन पूल पर भी पड़ा है, जो राष्ट्रपति से जुड़े कार्यक्रमों की फुटेज सभी संबंधित समाचार संगठनों को उपलब्ध कराता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के जुड़े सभी बड़े अपटेड और खबरों के लिए अब आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट हाउस ने 'ट्रंप टीवी' लॉन्च कर दिया है. ये टीवी 24/7 चलने वाला एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर ट्रंप के पुराने भाषण और प्रशासन की घोषणाएं ओर ताजा अपडेट दिखाए जाएंगे. ट्रंप टीवी के लॉन्च होने की जानकारी व्हाइट हाउस के आधिकारिक सोशल मीडिया 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट करके दी गई. इसमें बताया गया कि यह चैनल लाइव हो गया है. व्हाइट हाउस ने ट्रंप के पहले के सार्वजनिक कार्यक्रमों और भाषणों के फुटेज दिखाए, जिसमें अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर उनका शपथ ग्रहण समारोह भी शामिल था.

ये कदम व्हाइट हाउस में प्रेस की पहुंच को लेकर ट्रंप प्रशासन और कई बड़े समाचार संगठनों के बीच बढ़ते विवाद के बीच उठाया गया है. इससे पहले सोमवार को, ट्रंप ने CNN, Politico और MS NOW पर लगाई गई पाबंदियों का बचाव किया. इन तीनों संगठनों ने अपने पत्रकारों की पहुंच रद्द करने के प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए एक फेडरल मुकदमा दायर किया था. न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान मम्दानी के साथ बैठक के बाद ग्रेसी मैंशन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि मीडिया संगठन उनका बहिष्कार कर सकते हैं. उन्होंने कई मीडिया संगठनों पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया.

CNN, MS NOW और Politico ने इन पाबंदियों को अदालत में चुनौती दी है. उनका तर्क है कि सरकार को यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन से पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग के आधार पर व्हाइट हाउस में जा सकते हैं. इस विवाद का असर व्हाइट हाउस के टेलीविजन पूल पर भी पड़ा है, जो राष्ट्रपति से जुड़े कार्यक्रमों की फुटेज सभी संबंधित समाचार संगठनों को उपलब्ध कराता है.

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