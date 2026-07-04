हल्की बारिश, ठंडी हवा और बादलों से घिरे शानदार पहाड़ों ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को मानसून में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह बना दिया है. ऐसे में देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक खूबसूरत नजारों का दीदार करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं. बेहतरीन मौसम की वजह से इस हिल स्टेशन पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से कई लोग मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए यहां पहुंचे हैं.

सुहावने मौसम ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है. पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि पर्यटकों की भारी भीड़ की वजह से होटल बुकिंग में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को रहने की जगह ढूंढने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है.

'हिल स्टेशनों की रानी' शिमला में मानसून का आकर्षण पूरे शबाब पर है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी है। साथ ही कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मौसम इसी तरह खुशनुमा बना रहा तो मानसून सीजन भी गर्मियों के सीजन की तरह उनके लिए बेहतरीन साबित होगा.