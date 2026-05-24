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खत्म होने वाला है अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा-काफी हद तक... - IRAN PEACE DEAL NEAR FINALISATION

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खत्म होने वाला है अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 9:10 PM IST

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अमेरिका और ईरान के बीच करीब 84 दिनों से चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ईरान और कई सहयोगी देशों संग एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो गई है. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट किया है. ट्रुथ सोशल पर शनिवार को पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं संग अच्छी बातचीत हुई. इसके बाद डील लगभग फाइनल हो गई है. उन्होंने आगे लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन से भी अलग से बात हुई. वो भी काफी सकारात्मक रही. यह बयान ईरान और रीजनल सिक्योरिटी के बारे में ट्रंप के हाल के महीनों में किए गए सबसे बड़े डिप्लोमैटिक दावों में से एक है. उन्होंने कहा कि एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और लिस्ट में बताए गए दूसरे देशों के बीच फाइनल होना बाकी है. ट्रंप ने कहा कि बातचीत अब समझौते के आखिरी हिस्सों पर फोकस है. उन्होंने आगे कहा कि डील के आखिरी पहलुओं और डिटेल्स पर अभी चर्चा हो रही है, और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी.

अमेरिका और ईरान के बीच करीब 84 दिनों से चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ईरान और कई सहयोगी देशों संग एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो गई है. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट किया है. ट्रुथ सोशल पर शनिवार को पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं संग अच्छी बातचीत हुई. इसके बाद डील लगभग फाइनल हो गई है. उन्होंने आगे लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन से भी अलग से बात हुई. वो भी काफी सकारात्मक रही. यह बयान ईरान और रीजनल सिक्योरिटी के बारे में ट्रंप के हाल के महीनों में किए गए सबसे बड़े डिप्लोमैटिक दावों में से एक है. उन्होंने कहा कि एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और लिस्ट में बताए गए दूसरे देशों के बीच फाइनल होना बाकी है. ट्रंप ने कहा कि बातचीत अब समझौते के आखिरी हिस्सों पर फोकस है. उन्होंने आगे कहा कि डील के आखिरी पहलुओं और डिटेल्स पर अभी चर्चा हो रही है, और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी.

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