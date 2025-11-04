कर्नाटक के रामनगर का श्री वासवेश्वर स्वामी मंदिर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल की पेश कर रहा है. इस मंदिर का रिन्नोवेशन एस के ग्रुप के मालिक सैयद उल्लाह सखफ ने कराया है और कर्नाटक राज्योत्सव दिवस के मौके पर मंदिर का उद्घाटन किया गया है.. इस मौके पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. वहीं, मंदिर का रिन्नोवेशन कराने वाले सैयद उल्लाह सखफ को भी विशेष रूप से यहां बुलाया गया. इस मौके पर सैयद उल्लाह सखफ ने कहा कि अगर सभी भाई-बहन की तरह आगे बढ़ें तो देश का विकास होगा. अगर लड़ेंगे को भारत का विकास नहीं होगा. हमें सबका आदर करना चाहिए. मंगलवारपेट गांव के दो लोगों ने मंदिर के लिए अपनी जमीनें दी हैं. बाद में सैयद उल्लाह सकफ ने मंदिर के रिन्नोवेशन के लिए एक करोड़ रुपये दिए.. इससे स्थानीय लोगों में खुशी है. इससे पहले सैयद उल्लाह ने संते मोगेनहल्ली में वीर भद्रेश्वर टेंपल का निर्माण कराकर हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश दिया..