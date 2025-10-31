ETV Bharat / Videos

इडुक्की की वादियों में अफ्रीकन ट्यूलिप के बिखरे रंग, नारंगी, पीले रंग के फूलों से लदे स्पैथोडिया के पेड़ - THE VALLEYS OF IDUKKI

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 10:28 PM IST

हरे भरे पेड़ों के बीच, अफ्रीकन ट्यूलिप के चटकीले रंग, केरल की इडुक्की पहाड़ियों में गजब की खूबसूरती बिखरी हुई है. नारंगी और पीले रंग के फूलों से लदे स्पैथोडिया के पेड़, यहां के मौसम को रंगीन बना रहे हैं.

अफ्रीकन ट्यूलिप के फूलों की खासियत ये है कि इन फूलों में पानी होता है. जिसमें मच्छर अंडे देते है और रात के समय फूल पंखुडियां बंद हो जाती है. जिससे अंदर मौजूद अंडे नष्ट हो जाते हैं.

इस अनोखे सौदर्य को अंग्रेज 18वीं शताब्दी में भारत लेकर आए. जो चाय बागानों में मच्छरों के प्रकोप को कम करते थे. मलेरिया को फैलने से रोकते थे. इन पेड़ों के तने से ढोल जैसे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं. अफ्रीन ढोल की थाप यहां के लोगों को भले न सुनाई दे. लेकन यहां आने वाले लोग इडुक्की की वादियों में इन ट्यूलिप के फूलों से रोमांचित जरुर हो सकते हैं.

AFRICAN TULIPS
THE VALLEYS OF IDUKKI
COLOURS OF AFRICAN TULIPS
इडुक्की में अफ्रीकन ट्यूलिप
THE VALLEYS OF IDUKKI

ETV Bharat Hindi Team

