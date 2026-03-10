ETV Bharat / Videos

अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध का ग्यारहवां दिन, ट्रंप बोले, जल्द खत्म हो सकता है यु्द्ध, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात - TRUMP BETS ON WAR

अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध का ग्यारहवां दिन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 8:30 PM IST

अमेरिका-इजराइल-ईरान के बीच युद्ध ग्यारहवें दिन भी जारी है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है. हालांकि ईरान ने अमेरिका और इजराइल से किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया है. ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने कहा कि उनका देश लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है और ऐसे में कूटनीति की कोई गुंजाइश नहीं है. उसने इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन पर मिसाइल से ताजा हमले किए हैं.

दूसरी इजरायल ने भी कहा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं होगा. उसने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें उसके बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है. इजरायली आर्मी ने लेबनान के टायर और सिडॉन में जल्द ही बड़े हमले की चेतावनी दी है. संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि पिछले चौबीस घंटों में लेबनान से एक लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं. यहां अब तक 6 लाख 67 हजार से भी ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं.  

उधर, ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को रोकने की कोशिश करता है तो उस पर दो गुनी ताकत से हमला किया जाएगा.

