अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ को अमान्य और गैरकानूनी करार दिया है. यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत टैरिफ लगाने को सही साबित करने में नाकाम रहा. कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार इस कानून के तहत भुगतान संतुलन में गंभीर संकट होने की बात को भी साबित नहीं कर पाई.

भारत समेत दुनिया से सभी देशों पर ट्रंप प्रशासन ने उस वक्त 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया.. जब अमेरिकी सुप्रीमकोर्ट ने ट्रंप की ओर से पहले लगाए गए व्यापक टैरिफ को खारिज कर कर दिया था. सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता.

ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत अमेरिकी सरकार कांग्रेस की मंजूरी के बगैर 15 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकता है, लेकिन सिर्फ आपात स्थिति में.. कोर्ट का कहना था कि इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया.

अमेरिकी व्यापार न्यायालय ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के उस अधिकार का उल्लंघन किया.. जो संसद ने राष्ट्रपति को कानून के तहत दिया है. कोर्ट ने कहा कि कानून की इस तरह की व्यापक व्याख्या ट्रंप प्रशासन को टैरिफ लगाने की वह असीमित शक्ति दे देगी, जो संसद के पास है.. इसलिए सरकार की ओर से दी गई कानून की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.