अमेरिका ने 11वीं रात ईरान पर किये हमले, सैन्य ठिकानों, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया निशाना - US STRIKES ON IRAN
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Published : July 22, 2026 at 8:10 PM IST
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने मंगलवार (लोकल टाइम) को कहा कि उसने ईरान के खिलाफ लगातार 11वीं रात हमले पूरे कर लिए हैं. इसमें मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर, समुद्री क्षमताएं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया. एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि ऑपरेशन 21 जुलाई को रात 8:15 बजे पर खत्म हुआ और इसका मकसद होर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों को खतरा पहुंचाने की ईरान की काबिलियत को और कम करना था. बयान में कहा गया, '21 जुलाई को रात 8:15 बजे अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के खिलाफ लगातार 11वीं शाम को हमले सफलतापूर्वक पूरे किए.' इसमें आगे कहा गया कि सेंटकॉम के एसेट्स ने ईरानी मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर्स, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया ताकि होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग को खतरा पहुंचाने की ईरान की काबिलियत को और कम किया जा सके.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने मंगलवार (लोकल टाइम) को कहा कि उसने ईरान के खिलाफ लगातार 11वीं रात हमले पूरे कर लिए हैं. इसमें मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर, समुद्री क्षमताएं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया. एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि ऑपरेशन 21 जुलाई को रात 8:15 बजे पर खत्म हुआ और इसका मकसद होर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों को खतरा पहुंचाने की ईरान की काबिलियत को और कम करना था. बयान में कहा गया, '21 जुलाई को रात 8:15 बजे अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के खिलाफ लगातार 11वीं शाम को हमले सफलतापूर्वक पूरे किए.' इसमें आगे कहा गया कि सेंटकॉम के एसेट्स ने ईरानी मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर्स, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया ताकि होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग को खतरा पहुंचाने की ईरान की काबिलियत को और कम किया जा सके.