केन्या की मसाई जनजाति की अनोखी दुनिया, नासुलाई कंजर्वेसी में साथ रहते हैं इंसान और जंगली जानवर - THE UNIQUE WORLD OF MAASAI TRIBE

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 10:35 PM IST

केन्या के मसाई मारा की नासुलाई कंजर्वेसी में मसाई जनजाति के लोग और जंगली जानवर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. नासुलाई स्थानीय भाषा 'मा' का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है सह-अस्तित्व. नासुलाई की स्थापना साल 2016 में हुई थी. मकसद यही था कि यहां के 6 हजार लोग यहीं रहेंगे. इसके बाद मसाई समुदाय के लोगों ने शेरों, जेब्रा, जिराफ और ऐसे ही कई दूसरे जंगली जानवरों के साथ जीना सीख लिया. नासुलाई में एक कॉलेज है, जहां लोगों को रेंजर और टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी जाती है.. कंजर्वेंसी की कमाई इसी से होती है. नासुलाई में कोई कमर्शिल टूरिज्म इंवेस्टमेंट नहीं है, इसलिए यह फंडिंग के लिए काफी हद तक डोनेशन पर निर्भर है और कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. मौसम में बदलाव से पशुओं को चारा मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में यहां के लोग पौधारोपण जैसे प्रोग्राम चला रहे हैं. नाशुलाई को दुनियाभर के अमीर टूरिज्म ऑपरेटरों से भी खतरा है.. लेकिन मसाई समुदाय हर चुनौती का मिलकर सामना करने के लिए तैयार है.  

THE UNIQUE WORLD OF MAASAI TRIBE
मसाई जनजाति की अनोखी दुनिया
NASULAI CONSERVANCY
जानवरों के साथ मनुष्य का जीवन
THE UNIQUE WORLD OF MAASAI TRIBE

ETV Bharat Hindi Team

