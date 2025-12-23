आदिवासियों की अनोखी परंपरा और आस्था, ओडिशा के बलांगिर की सुलिया यात्रा - TRADITIONS OF THE TRIBAL PEOPLE
Published : December 23, 2025 at 9:18 PM IST
ओडिशा के बलांगिर में आदिवासियों की मशहूर सुलिया यात्रा शुरू हुई. इस यात्रा में अलग-तरह के वाद्य यंत्रों की धुन ने सुलिया पीठ को भक्तिमय बना दिया. यात्रा में आदिवासी अपने इष्टदेव सुलिया बुद्ध की पूजा करते हैं.जो इनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं. मन्नत पूरी होने पर भक्त सुलिया बुद्ध को धूप, नारियल चढ़ाते हैं. प्रचलित परंपरा के अनुसार आदिवासी भक्तों ने सियाल के पत्ते पहने और सबसे पहले बांस में चावल और घी भरकर सुलिया बुद्ध की पूजा की. फिर उन्होंने उगते सूरज की पूजा की और सुलिया बुद्ध का आह्वान किया. इस पूजा में बलि की भी परंपरा है. जिसका पहले कई संगठनों ने विरोध किया था.मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के पक्ष में फैसला दिया था. इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर से लोग पहुंचते हैं. आम लोगों के साथ-साथ नेता भी इसमें शामिल हुए.इस यात्रा में सुरक्षा क पुख्ता इंतजाम हैं. तीन प्लाटून पुलिस फोर्स तैनात की गई है.
