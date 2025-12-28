किसान और तोते की अनोखी दोस्ती - FRIENDSHIP BETWEEN FARMER PARROT
Published : December 28, 2025 at 10:15 PM IST
गुजरात के कोडिनार में एक किसान और तोते की दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है. वेलवा गांव के नारन भाई को ये तोते का बच्चा 6 महीने पहले बगीचे में काम करते वक्त मिला. इसकी मां को खोजने की बहुत कोशिश की नहीं मिली. इसके बाद इसको अपने पास रख लिया. जब ये उड़ना सीख गया तो पिंजरे से निकाल कर छोड़ दिया. लेकिन वापस इनके पास आ गया. आज हालत ये है कि नारन भाई जहां-जहां जाते हैं. तोता उनके साथ-साथ जाता है कभी इनका साथ नहीं छोड़ता है. गांव वाले कहते हैं कि दोनों को साथ देखे बिना दिन अधूरा लगता है. नारन भाई दिन में तोते को खुला रखते हैं. वह आज़ादी से उड़ता है. और रात में सुरक्षा के लिए पिंजरे में बंद कर देते हैं. इंसान और तोते की ये अनोखी दोस्ती आज वेलवा गांव में आकर्षण का केंद्र बन गई है.
