अरावली पहाड़ी को लेकर केंद्रीय मंत्री का बयान, "इसकी रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध", दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में विरोध, प्रदर्शन और आंदोलन - PROTEST FOR ARAVALLI HILLS
Published : December 22, 2025 at 8:18 PM IST
देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक अरावली की पहाड़ियां, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैलीं हैं. एक बार फिर गंभीर संकट में हैं. 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चिंता बढ़ा दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में 100 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानने से इनकार किया है. मामले को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार इसके नाजुक परिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.हालाँकि विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर सवाल उठाया है. इधर अरावली पहाड़ियों पर मंडरा रहे संकट को लेकर पर्यावरणविदों ने भी चिंता जताई है. वहीं अरावली के संरक्षण को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली में रेंज बचाओं आंदोलन चल रहा है. तो वहीं हरियाणा और राजस्थान में भी विभिन्न संगठन विरोध कर रहे हैं.
