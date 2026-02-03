ट्रेड डील पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा, चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों का वॉकआउट - UPROAR IN BOTH HOUSES OF PARLIAMENT
Published : February 3, 2026 at 9:06 PM IST
भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ. विपक्षी सदस्यों ने समझौते पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा से वॉकआउट किया. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शून्यकाल खत्म होते ही तुरंत ही ये मुद्दा उठाय. जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उधर लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत विपक्षी दलो के सदस्य स्पीकर के आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे. जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी. एक तरफ सदन तो दूसरी तरफ सदन के बाहर भी विपक्ष ने भारी हंगामा किया. इससे पहले ट्रेड डील को लेकर मंगलवार सुबह एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई. जिसमें पीएम मोदी का स्वागत किया गया.
