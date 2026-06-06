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पटना के खान सर पर सस्पेंस बरकरार, कोर्ट का समय खत्म.. कहां हैं खान सर? - SUSPENSE OVER KHAN SIR

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पटना के खान सर पर सस्पेंस बरकरार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 9:23 PM IST

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खान सर कहां हैं? ये सवाल शनिवार दिन भर उठता रहा. एक वक्त अचानक अफवाह उड़ी कि वो सिविल कोर्ट में पहुंच गए हैं और सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और दिन के 1:30 बजते ही कोर्ट की टाइमिंग समाप्त हो गई. इसके बाद एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं हो पाया. अब ये पिटीशन सोमवार को फाइल होगा.  

खान सर के गार्ड पर 2 जून की रात हवाई फायरिंग करने का आरोप है. खान सर के वकील का मानना है कि लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग बेलेबल सेक्शन में आता है और उन्हें उम्मीद है कि मामले में खान सर को बेल मिल जाएगा. ऐसे में खान सर सरेंडर करेंगे इसकी संभावना कम ही है.  

कानून के जानकारों का मानना है कि एफआईआर में नॉन बेलेबल सेक्शन है तो खान सर सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर कर सकते हैं. अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर जमानत की अर्जी पर सुनवाई कराएं तो वह उनके लिए रिस्की हो सकता है.  

खान सर कहां हैं? ये सवाल शनिवार दिन भर उठता रहा. एक वक्त अचानक अफवाह उड़ी कि वो सिविल कोर्ट में पहुंच गए हैं और सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और दिन के 1:30 बजते ही कोर्ट की टाइमिंग समाप्त हो गई. इसके बाद एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं हो पाया. अब ये पिटीशन सोमवार को फाइल होगा.  

खान सर के गार्ड पर 2 जून की रात हवाई फायरिंग करने का आरोप है. खान सर के वकील का मानना है कि लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग बेलेबल सेक्शन में आता है और उन्हें उम्मीद है कि मामले में खान सर को बेल मिल जाएगा. ऐसे में खान सर सरेंडर करेंगे इसकी संभावना कम ही है.  

कानून के जानकारों का मानना है कि एफआईआर में नॉन बेलेबल सेक्शन है तो खान सर सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर कर सकते हैं. अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर जमानत की अर्जी पर सुनवाई कराएं तो वह उनके लिए रिस्की हो सकता है.  

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