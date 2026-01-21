अरावली पहाड़ियों पर अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 'अवैध खनन से ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं' - SUPREME COURT ON ARAVALLI HILLS
Published : January 21, 2026 at 10:42 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध खनन से अपूरणीय क्षति हो सकती है, इसलिए वह अरावली में खनन और संबंधित मुद्दों की जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज बेंच के सामने मौजूद थे. पहाड़ियों के बारे में, सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने बेंच के सामने दलील दी कि अलग-अलग जगहों पर गैर-कानूनी माइनिंग हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, और इसे रोका जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, गैर-कानूनी माइनिंग पूरी तरह से एक जुर्म है. अदालत ने कहा कि अवैध खनन से ऐसा नुकसान होता है कि, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती और इसके भयानक नतीजे होते हैं. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि, कोर्ट के निर्देशों का ध्यान से पालन किया जाना चाहिए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि, कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर-कानूनू माइनिंग में बुरी तरह से शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि, ऐसे में सरकार का चाहिए कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपनी मशीनरी लगाए.
